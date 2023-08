Copart: Kursziel bei 84,49 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Copart derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel soll um +6,99% über dem aktuellen Kurs liegen.

• Copart verliert am 17.08.2023 -1,67%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 84,49 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

Gestern verlor Coparts Aktie an Wert und fiel um -1,67%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung von -2,12%, was auf pessimistische Stimmungen im Markt hinweist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Copart beträgt aktuell 84,49 EUR laut Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten, würde dies ein Potenzial von +6,99% bieten – allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Vier Analysten raten zum Kauf der Aktie und zwei weitere sehen sie optimistisch als...