Copart: Kursziel bei 82,87 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Copart unterbewertet sei. Das mittelfristige Kursziel beträgt 82,87 EUR mit einem möglichen Anstieg um -0,12%. Gestern fiel der Wert jedoch um -1,05%. In den letzten fünf Handelstagen stieg er hingegen um +1,43%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

• Copart: Am 03.07.2023 mit -1,05%

• Mittelfristiges Kursziel: 82,87 EUR

• Guru-Rating ALT bleibt unverändert bei 3,90

Vier Analysten empfehlen aktuell einen Kauf und zwei sehen das Potenzial ebenfalls positiv. Drei Experten befürworten ein Halten des Werts und einer rät zum Verkauf – trotzdem ist die Mehrheit optimistisch gestimmt (+60%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” verbleibt weiterhin bei seiner Bewertung “Guru-Rating ALT”.