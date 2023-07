Copart: Kursziel bei 81,61 EUR

Die Aktie von Copart wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 81,61 EUR mit einem Potenzial von +0,63%.

• Copart verzeichnete am 26.07.2023 eine negative Entwicklung um -0,65%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,90

• Von insgesamt zehn bewertenden Analysten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf oder halten sie für optimistisch

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen negativen Trend in Höhe von -1,79%. Gestern fiel der Wert um weitere -0,65%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt 81,61 EUR und bietet damit ein Potenzial von +0,63%. Dieser Einschätzung stimmen vier der zehn Analysten zu und sehen die Aktie als starken Kauf an. Zwei weitere Experten teilen diese positive Meinung und raten ebenfalls zum Kauf.

Drei...