Copart: Kursziel 75,23 EUR

Die Aktie von Copart wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das tatsächliche Kursziel liegt bei -7,88% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 19.05.2023 gab es bei Copart eine negative Veränderung um -0,15%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 75,23 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,11

Gestern verzeichnete die Aktie von Copart an der Börse eine Veränderung um -0,15%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem insgesamten Anstieg um +8,11% führte und somit relativ optimistische Aussichten aufzeigt.

Das mittelfristige Kursziel für Copart wurde durchschnittlich von Bankanalysten auf 75,23 EUR geschätzt. Sollten diese Analysen zutreffen würde dies ein Potenzial für Investoren bedeuten welches sich momentan auf -7,88% beläuft.

Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung wie einige positive Trends...