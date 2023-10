Copart: Kurspotenzial von +14,66% bei einem Kursziel von 48,75 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Copart am Finanzmarkt um +1,79% zulegen. Die Summe der vergangenen fünf Handelstage beläuft sich auf einen Anstieg von +2,77%. So scheint der Markt aktuell relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Copart bei 48,75 EUR. Falls diese Vorhersage eintritt, würde es Investoren ein Potenzial von +14,66% bieten. Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Zurzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere zeigten sich ebenfalls optimistisch mit einer “Kauf”-Einstufung. Vier Experten bewerteten sie als “Halten”, während nur noch einer sie zum Verkauf empfahl. Der Anteil jener Analysten mit mindestens neutraler Einstellung beträgt somit insgesamt +54,55%.

Das frühere Guru-Rating wurde inzwischen durch eine...