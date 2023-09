Copart: Kurspotenzial von +102,33% - Kursziel bei 85,76 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Copart hat am gestrigen Tag an der Börse eine positive Entwicklung von +0,60% verzeichnet. Die letzten fünf Handelstage summieren sich auf eine Steigerung in Höhe von +0,89%. Der aktuelle neutrale Trend ist für manche Analysten überraschend.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt derzeit bei 85,76 EUR. Dies entspricht einem erwarteten Kurspotenzial von +102,33%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Vier Analysten sind der Meinung, dass der Kauf dieser Aktie zu empfehlen ist und zwei weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Vier Analysten positionieren sich mit “halten” eher neutral und ein weiterer bleibt skeptisch und rät zum Verkauf. Insgesamt haben somit noch über die Hälfte aller befragten...