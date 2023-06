Copart: Experten sehen Potenzial – Kursziel bei 81,10 EUR

Die Aktie von Copart wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 81,10 EUR und damit um -0,85% über dem aktuellen Kurs.

• Copart-Kurs am 23.06.2023 sank um -0,12%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,11

• Optimistische Stimmung unter Analysten mit +66,67%

Trotz eines Rückgangs um -0,12% am vergangenen Handelstag konnte die Copart-Aktie in den letzten fünf Tagen ein Plus von +2,19% verzeichnen und scheint Investoren vorerst optimistisch zu stimmen.

Vier Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und zwei weitere halten sie für einen Kauf geeignet. Drei Experten geben eine neutrale Einschätzung ab. Insgesamt bleiben somit +66,67% der befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt.

Das “Guru-Rating” zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung auf und bleibt dabei unverändert bei 4,11...