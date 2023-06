Copart: Experten sehen Kursziel bei 80,83 EUR

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Copart derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Durchschnittswert 80,83 EUR und bietet damit ein Potenzial von -0,85%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

• Copart verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,12%

• Positive wöchentliche Entwicklung von +2,19%

• Guru-Rating bleibt mit 4,11 unverändert

Trotz des negativen Tagesergebnisses konnte sich der Wert in den letzten fünf Handelstagen um +2,19% verbessern und zeigt somit eine positive Entwicklung. Der Optimismus am Markt spiegelt sich auch in der Einschätzung der Analysten wider.

Aktuell empfehlen vier Experten einen starken Kauf der Aktie. Zwei weitere setzen auf “Kauf”, während drei sich für “halten” aussprechen. Die mehrheitlich optimistische Stimmung bestätigt das Guru-Rating mit einer...