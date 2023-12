Copart im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Copart. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,63 Punkte, was bedeutet, dass Copart weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 58,53, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Des Weiteren liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Copart zeigte sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab hingegen eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Copart-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,82 USD, während der letzte Schlusskurs bei 48,91 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 47,72 USD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Diskussionen rund um Copart in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung hin. Die Meinungen sind insgesamt positiv, und auch die angesprochenen Themen sind überwiegend positiv. In den letzten Wochen ergaben sich sieben positive Handelssignale und kein negatives Signal, was zu einer insgesamt "guten" Einstufung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Copart bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "gut" bewertet ist.