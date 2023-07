Copart: Bankanalysten sehen Kursziel bei 80,92 EUR

Die Aktie von Copart hat in den vergangenen fünf Handelstagen fast -3% an Wert verloren. Gestern ging es sogar um weitere -1,07% nach unten. Damit ist das Unternehmen im Moment relativ unattraktiv am Markt positioniert.

Im Durchschnitt schätzen die Experten das mittelfristige Kursziel auf 80,92 EUR ein. Das bedeutet aktuell ein Risiko von -1,17%, falls diese Prognose eintreffen würde. Allerdings sind nicht alle Analysten so pessimistisch wie der Markt.

4 Experten empfehlen die Aktie als starkes Kaufsignal und zwei bezeichnen sie als “kaufen”. Drei haben eine neutrale Haltung (“halten”) und nur einer rät dazu zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,90 stabil gut bewertet. Insgesamt liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +60%.

Fazit: Copart wird von vielen Fachleuten positiv beurteilt und dürfte für Anleger auch...