Copart: Bankanalysten sehen +104,44% Kurspotenzial - Kursziel bei 85,78 EUR

Am gestrigen Handelstag verbuchte Copart ein Plus von +0,69%. In den letzten fünf Tagen ergibt sich jedoch eine negative Entwicklung um -0,44%. Die Analysten sind optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das mittelfristige Kursziel für Copart liegt derzeit bei 85,78 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +104,44%, falls das Ziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell gibt es 4 starke Kaufempfehlungen sowie zwei weitere Empfehlungen zum Kauf. Vier Experten raten dazu die Aktie zu halten und nur einer schlägt vor sie zu verkaufen. Der Anteil der Analysten mit positiver Meinung liegt demnach bei +54,55%.

Das Guru-Rating verbesserte sich auf 3,82 nachdem es zuvor “Guru-Rating ALT” war.