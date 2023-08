Copart: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,20%

Die Aktie von Copart hat laut Bankanalysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 84,35 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +5,20%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

• Copart verliert am 16.08.2023 -0,72%

• Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt 3,82

Gestern verlor die Aktie von Copart an Wert und schloss mit einem Minus von -0,72%. Auf Basis der vergangenen fünf Handelstage beläuft sich das Plus auf +0,51%. Obwohl die Stimmung der Analysten überwiegend positiv ist – so empfehlen vier Experten den Kauf und zwei eine optimistische Einstufung – gibt es auch neutrale (4) sowie negative Einschätzungen (1).

Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt jedoch stabil bei 3,82 Punkten und zeigt damit weiterhin eine positive Tendenz für das Unternehmen.