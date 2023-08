Copart: Analysten sehen Kurspotential von +2,82% - Kursziel bei 83,48 EUR

Die Aktie von Copart zeigt sich derzeit am Finanzmarkt relativ neutral. Gestern legte sie um +1,28% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von insgesamt +0,72%. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist dagegen eindeutig optimistischer.

Das mittelfristige Kursziel für Copart liegt aktuell bei 83,48 EUR und würde damit eine Steigerung um +2,82% bedeuten. Derzeit empfehlen insgesamt 6 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 3,82.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Analysten sind größtenteils optimistisch gestimmt und sehen Potenzial in der Aktie von Copart.