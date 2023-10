Copart: Analysten geben ein mittelfristiges Kursziel von 48,38 EUR aus

Die Aktien von Copart wurden laut Analysten bisher nicht richtig bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die kommende Zeit liegt bei 48,38 EUR mit einem möglichen Investitionspotenzial von +11,91%. Allerdings wird diese Einschätzung nicht vollständig geteilt.

• Die Aktie von Copart verzeichnete am 12.10.2023 einen Rückgang um -0,48%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit +11,91% vom aktuellen Preis

• Von den befragten Analysten empfehlen insgesamt +54,55% das Kaufen der Copart-Aktie

Am gestrigen Handelstag sank der Wert der Aktie um -0,48%, was zu einer positiven Bilanz über fünf Tage führt (+2,45%). Trotzdem bleibt die Meinung in Bezug auf eine weitere Steigerung des Preises unklar.

Im Durchschnitt setzen vier Bankanalysten darauf und sehen darin eine Kaufempfehlung. Zwei weitere Experten halten es für optimistisch...