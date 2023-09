Copart: Analysten erwarten ein Kursziel von 86,41 EUR

Die Aktie von Copart hat am Finanzmarkt gestern eine Kursentwicklung von -1,48% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen liegt das Ergebnis bei -2,93%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, die Aktie sei aktuell nicht richtig bewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 86,41 EUR. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +115,31%.

• Am 26.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -1,48%

• Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor ebenfalls 3,82

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +54,55%

Trotz des schwachen Trends zeigen sich insgesamt noch immer mehr Analysten optimistisch als pessimistisch: Vier Experten sprechen eine Kaufempfehlung aus und zwei weitere setzen auf einen möglichen Kauf. Vier weitere bewerten die Aktie als Halteposition und lediglich...