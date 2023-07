Copart: Aktuelle Kursentwicklung und wahres Kursziel

Die Copart-Aktie verzeichnete am 21.07.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtverlust von -2,77%, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Analysten sehen das wahre Kursziel bei 80,92 EUR und damit um -1,10% unter dem aktuellen Wert. Von insgesamt zehn Analysten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,90.