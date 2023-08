Copart: Aktie unterbewertet - Kursziel 83,48 EUR

Die Copart-Aktie gilt laut Analysten derzeit als unterbewertet. Ein mittelfristiges Kursziel von 83,48 EUR ergibt ein Potenzial von +5,30% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Copart am 09.08.2023 mit -0,56%

• Mittelfristiges Kursziel bei 83,48 EUR

• Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,82

Am gestrigen Handelstag verlor die Copart-Aktie an Wert und notierte mit einem Minus von -0,56%. Die vergangenen fünf Handelstage weisen insgesamt einen Verlust in Höhe von -2,17% auf. Der Markt zeigt aktuell eine eher pessimistische Stimmung.

Das mittelfristige Kursziel für Copart wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 83,48 EUR geschätzt. Dies würde ein Potenzial von +5,30% eröffnen – sofern die Analysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Vier Analysten empfehlen...