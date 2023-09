Copart: Aktie um +105,86% unterbewertet - Kursziel bei 85,96 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die Copart-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei beeindruckenden 85,96 EUR und bietet damit ein Investitionspotenzial von +105,86%.

• Copart legte gestern um +0,20% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach 3,82

• Kaufempfehlung von immerhin +54,55% der Analysten

Gestern verzeichnete das Unternehmen eine positive Wertentwicklung an der Börse (+0.20%). In den vergangenen fünf Handelstagen war jedoch insgesamt ein Abwärtstrend (-0.64%) zu erkennen. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig neutral.

Die Bankanalysten sind sich weitgehend einig und sprechen Copart mittelfristig eine Zielmarke von 85.96 EUR zu. Die jüngste Entwicklung spiegelt einen neutralen Trend wider und daher stimmen nicht alle Fachleute dieser Einschätzung zu.

Unter den...