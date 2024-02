Copart Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Copart-Aktie hat in der technischen Analyse ein starkes Signal gezeigt. Der aktuelle Kurs von 49,73 USD liegt 8,87 Prozent über dem GD200 (45,68 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 48,71 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von den 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 4 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Durchschnittskursziel beträgt 72,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 45,28 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 63,74 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Copart-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um die Copart-Aktie ist überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die Handelssignale deuten auf eine "Gut"-Bewertung hin. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.