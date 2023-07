Copart: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 82,23 EUR

Die Copart-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 82,23 EUR und somit um -0,17% über dem aktuellen Wert.

• Copart verbucht am 10.07.2023 ein Plus von +2,47%

• Guru-Rating von Copart bleibt unverändert bei 3,90

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +60%

Am letzten Handelstag stieg die Copart-Aktie um +2,47%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung insgesamt bei einem Plus von +0,04%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Vier Analysten sind der Meinung, dass die Aktie stark gekauft werden sollte und zwei weitere sprechen sich für einen Kauf aus. Drei Experten empfehlen ein Halten und lediglich einer rät zum Verkauf der Aktie.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die positive Einschätzung durch die Bankanalysten spiegelt sich auch in dem...