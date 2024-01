Copart Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Copart-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 44,13 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 46,55 USD, was einem Unterschied von +5,48 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 48,02 USD zeigt einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,06 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Copart eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Copart eine Performance von 60,95 Prozent, was zu einer Outperformance von +54,17 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Sektorvergleich liegt Copart jedoch 1322,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Copart-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.