Copart Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Copart liegt mit 36,58 unter dem Branchendurchschnitt von 53, was die Aktie preisgünstig erscheinen lässt. Die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten liegt mit 48,34 Prozent über der durchschnittlichen Performance im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", aber deutlich unter der Branchenrendite von 74,3 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Copart, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die durchschnittliche Analystenbewertung für Copart ist gut, mit einem Kurspotenzial von 46,97 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Copart eine gute Bewertung.

