Copart-Aktie: Analysten sehen Kurspotential von +1,71%

Die Copart-Aktie ist laut Analysteneinschätzungen derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 82,30 EUR und damit um +1,71% über dem aktuellen Niveau.

• Aktuelle Kursentwicklung: +1,40%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,11

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Copart-Aktie eine positive Entwicklung von +1,40%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein leichter Rückgang von -1,31%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für die Copart-Aktie beträgt 82,30 EUR. Dies würde einem potentiellen Wachstum des Aktienkurses um +1,71% entsprechen.

Vier Analysten bewerten das Papier als starken Kauf und zwei weitere setzen auf “Kauf”. Drei Experten halten sich dagegen neutral. Somit sind immerhin noch knapp zwei Drittel (66,67%)...