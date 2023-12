Coparation Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Anleger-Stimmung bei Copa in den Diskussionsforen und sozialen Medien bleibt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 644,41 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 565 JPY liegt, was einer Abweichung von -12,32 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 592,22 JPY, so liegt der letzte Schlusskurs mit -4,6 Prozent auf ähnlichem Niveau. Auf dieser Basis erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz um Copa wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit auch hier eine Einstufung von "Neutral".

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Copa herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass Copa überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Copa-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.