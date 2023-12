Coparation Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Copa hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 645,71 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 571 JPY, was einem Unterschied von -11,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 594,28 JPY wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-3,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Copa-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für diese Stufe eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einstufung insgesamt führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Copa-Aktie liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 56, was darauf hindeutet, dass Copa weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Copa.