Coparation Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Copa-Aktie hat einen Wert von 22, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der 25-Tage-RSI einen Wert von 63,98, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Copa.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von Copa ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher erhält Copa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Copa-Aktie deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung auf und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird Copa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde Copa in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung nach RSI, eine "Neutral"-Bewertung nach dem langfristigen Stimmungsbild, eine "Schlecht"-Bewertung nach der technischen Analyse und eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung für die Copa-Aktie.