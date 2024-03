Coparation Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie der Copa bei 53,09, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Copa-Aktie gemäß des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist. Daher erhält die Copa-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Schlusskurse der Copa-Aktie ein Durchschnitt von 630,84 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 655 JPY, was einen Unterschied von 3,83 Prozent ausmacht. Daher wird die Copa-Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 691,66 JPY, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, wodurch die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Insgesamt wird die Copa-Aktie für die einfache Charttechnik jedoch neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Copa zeigt sich insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.