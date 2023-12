Coparation Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Copa wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Copa in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Copa als überkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Copa kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird, da sie 8,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,66 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Copa in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.