Copa Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Copa, die im Segment "Fluggesellschaften" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.08.2023, 09:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 113.78 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Copa entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Copa liegt bei 83,07, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Copa bewegt sich bei 44,16. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Copa liegt bei einem Wert von 10,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 39,93) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Copa damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Copa-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Copa vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 130 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (113,78 USD) ausgehend um 14,26 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Copa von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

