CopAur Minerals Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Copaur Minerals liegt bei 54,55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 60,78, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Copaur Minerals bei 0,33 CAD und ist damit -23,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -28,26 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Copaur Minerals eingestellt waren. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Copaur Minerals daher von der Redaktion eine "neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen sowie eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz führen ebenfalls zu einer schlechten Bewertung für Copaur Minerals auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Gesamtbild für Copaur Minerals basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.