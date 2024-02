CopAur Minerals Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten zwei Wochen wurde Copaur Minerals von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung und somit eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Copaur Minerals derzeit bei 0,41 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,21 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -48,78 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,28 CAD, was einer Distanz von -25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Copaur Minerals zeigt bei einem Niveau von 75 eine Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 83,33 auf eine negative Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf diesem Niveau.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Copaur Minerals-Aktie sowohl im Sentiment als auch im Buzz ein "Neutral"-Rating, was zusammen mit den anderen Ergebnissen zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.