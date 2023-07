Cooper löst Jubelsturm aus!

Cooper Cos weist am 31.07.2023, 08:12 Uhr einen Kurs von 393.45 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsversorgung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cooper Cos auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cooper Cos-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Cooper Cos-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cooper Cos vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 386,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,72 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (393,45 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cooper Cos somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Cooper Cos lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cooper Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,17 liegt Cooper Cos unter dem Branchendurchschnitt (57 Prozent). Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 53,81 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

