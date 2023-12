Cooper-Standard Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Cooper-Standard zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,17 USD um +21,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +38,44 Prozent, was langfristig ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an fünf Tagen positiv und an neun Tagen negativ diskutiert wurde. Auch die verstärkte negative Themen-Diskussion über das Unternehmen führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cooper-Standard aktuell mit einem Wert von 24,1 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI also als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Cooper-Standard mit 160,67 Prozent deutlich höher. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,95 Prozent aufweist, liegt die Cooper-Standard mit 163,62 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.