Cooper-Standard Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Cooper-Standard bei 63,28, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für die RSI der Cooper-Standard-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Cooper-Standard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,44 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien jedoch um -15,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cooper-Standard im Branchenvergleich um +24,64 Prozent outperformed hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Cooper-Standard mit einer Überperformance von 18,45 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz der Aktie von Cooper-Standard zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine negative Bewertung, was bedeutet, dass insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Cooper-Standard resultiert.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der Cooper-Standard-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 15,35 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 14,16 USD weicht somit um -7,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 17,53 USD, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, eine negative Entwicklung. Somit erhält die Cooper-Standard-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Cooper-Standard.