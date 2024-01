Cooper-Standard Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Cooper-Standard hat im letzten Jahr eine Rendite von 66,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 55,61 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -1,31 Prozent, wobei Cooper-Standard aktuell 67,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Cooper-Standard in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cooper-Standard liegt momentan bei 78,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Cooper-Standard insgesamt ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Cooper-Standard in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cooper-Standard wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.