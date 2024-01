Cooper-Standard Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Cooper-standard hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine beeindruckende Rendite von 160,67 Prozent erzielt. Dies liegt mehr als 160 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Automatische Komponenten"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,46 Prozent verzeichnete, liegt Cooper-standard mit 161,14 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine klare negative Veränderung bei Cooper-standard festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Anzahl der Diskussionen blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Cooper-standard in den letzten 7 Tagen liegt bei 34,86 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit 47,54 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger haben Cooper-standard in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet und auch in den letzten Tagen positive Themen rund um den Wert besprochen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cooper-standard in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung überwiegend positive Bewertungen erhalten hat.