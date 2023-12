Cooper-Standard Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, deutet darauf hin, dass die Cooper-standard-Aktie derzeit bei 40,87 liegt. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" angesehen wird. Insgesamt wird die Cooper-standard-Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cooper-standard eingestellt waren. Insgesamt waren vier Tage positiv, sieben Tage negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Cooper-standard in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +155,09 Prozent erzielt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -3,45 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleichsleistung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cooper-standard-Aktie derzeit +10,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +20,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.