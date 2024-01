Cooper Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Cooper Cos-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 360,14 USD gehandelt, was einer Differenz von +6,87 Prozent zum aktuellen Kurs von 384,87 USD entspricht. Dieses positive Signal führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 347,81 USD, was einer Differenz von +10,66 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Cooper Cos beträgt derzeit 0,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cooper Cos mit 23,17 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 100,21 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Der RSI für die Cooper Cos-Aktie liegt bei 41,99, was auf einem neutralen Zustand hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden gemischte Signale für die Cooper Cos-Aktie. Während die technische Analyse positiv ausfällt, gibt es negative Bewertungen im Bereich der Dividendenpolitik. Die fundamentale Analyse deutet jedoch auf eine Unterbewertung der Aktie hin. Investoren sollten daher weitere Informationen und Analysen in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung über die Cooper Cos-Aktie treffen.