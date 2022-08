Cooper Aktie: Was für eine Niederlage!

Für die Aktie Cooper Cos aus dem Segment "Gesundheitsversorgung" wird an der heimatlichen Börse New York am 31.08.2022, 19:30 Uhr, ein Kurs von 286.08 USD geführt.

Die Aussichten für Cooper Cos haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cooper Cos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cooper Cos liegt bei einem Wert von 23,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 90,56) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cooper Cos damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Derzeit schüttet Cooper Cos niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 2,28 Prozentpunkte (0,02 % gegenüber 2,3 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".