Cooper Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

An der Heimatbörse New York notiert Cooper Cos per 20.06.2023, 11:53 Uhr bei 367.41 USD. Cooper Cos zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Unsere Analysten haben Cooper Cos nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Cooper Cos schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,02 % und somit 2,43 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,45 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cooper Cos-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 386,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (367,41 USD) ausgehend um 5,24 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cooper Cos von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cooper Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 330,72 USD. Der letzte Schlusskurs (367,41 USD) weicht somit +11,09 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 375,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cooper Cos ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Cooper Cos-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.