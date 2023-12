Cooper Aktie: Jetzt aber!

Die Cooper Cos wird derzeit von technischen Analysten positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 365,68 USD um +10,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig günstige Entwicklung hin. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,2 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment gibt ebenfalls Anlass zur Sorge, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Obwohl der Meinungsmarkt in den letzten Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Cooper Cos beschäftigt war, zeigen weitergehende Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende ist Cooper Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividende von 0,02 % niedriger zu bewerten. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 88,66 Prozentpunkte, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.