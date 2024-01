Cooper Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Cooper Cos wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 23,17, was 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 99,43 im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der Cooper Cos-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt wird das Wertpapier also als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen liegt der Durchschnitt bei 396 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 8,83 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 363,88 USD. Somit lautet die Empfehlung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cooper Cos ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse aus den Meinungsäußerungen in den sozialen Medien ergab 4 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cooper Cos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (58) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,81) führen zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt die Analyse der Kennzahlen und Anlegerstimmungen ein neutrales Rating für die Cooper Cos-Aktie.