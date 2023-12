Coolpad Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Coolpad festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Coolpad-Aktie um 44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +44 Prozent, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Coolpad derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Coolpad in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,8 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite ebenfalls deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.