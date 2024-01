Coolpad Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Coolpad-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,063 HKD, was einem Unterschied von +26 Prozent entspricht. Aufgrund dieses positiven Trends erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Coolpad-Aktie eine Rendite von -33,8 Prozent erzielt, was 23,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -13,25 Prozent, und Coolpad liegt aktuell 20,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Coolpad war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist Coolpad derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.