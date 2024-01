Coolpad Aktie: Ruhe bewahren!

Das chinesische Unternehmen Coolpad wird an der Börse unterbewertet, so die Analyse von Experten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,52 deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Coolpad im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,44 Prozent erzielt, was 5,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für vergleichbare Unternehmen beträgt -13,5 Prozent, was bedeutet, dass Coolpad aktuell 2,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Coolpad aktuell ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was eine negative Differenz von -5,48 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Coolpad festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede ausgemacht. Daher wird das Sentiment und Buzz rund um das Unternehmen insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend kann Coolpad für die verschiedenen Kriterien insgesamt nur eine "Neutral"-Bewertung erzielen.