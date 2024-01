Coolpad Aktie: Einfach nur Spitze!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Coolpad im letzten Jahr eine Rendite von -16,44 Prozent erzielt, was 3,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -14,25 Prozent, und Coolpad liegt aktuell 2,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Coolpad-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,059 HKD liegt, was einer Abweichung von +18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,05 HKD, was erneut einer Abweichung von +18 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.

Was die fundamentalen Daten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 30,57 Euro, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53 Euro. Aufgrund dieses niedrigeren Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Coolpad eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft, da sie im Vergleich zu anderen Investments in diesem Bereich als unrentabel betrachtet wird.