Coolpad Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coolpad liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,57 für "Computer & Peripheriegeräte" unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Coolpad waren. Anleger zeigten an zwei Tagen eine positive Stimmung, während an den anderen Tagen hauptsächlich neutrale Diskussionen stattfanden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt die Coolpad-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coolpad-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,059 HKD liegt, was einer +18 Prozent Abweichung entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine +18 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coolpad-Aktie somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.