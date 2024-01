Coolpad Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Coolpad hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -13,15 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,29 Prozent für Coolpad bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Coolpad 5,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben wir bei Coolpad eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion intensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,57 und liegt damit 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Coolpad auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Coolpad sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 HKD liegt, was einer Abweichung von +20 Prozent im Vergleich entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+20 Prozent Abweichung). In Summe wird Coolpad auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

