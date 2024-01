Cool Link Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Cool Link-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cool Link-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,61 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,41 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,79 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,46 HKD) liegt mit einer Abweichung von -10,87 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild und das Buzz um Cool Link haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch dieser Aspekt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cool Link liegt bei 68,75 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,26 und bestätigt somit die Gesamteinschätzung als "Neutral".