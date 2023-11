CoolWallet präsentiert: Entfall der Bridge/Swap-Servicegebühr und die Möglichkeit, XY-Dollar im Gesamtwert von bis zu 500 US-Dollar zu gewinnen

Taipeh (ots/PRNewswire) -CoolWallet, ein führender Anbieter von Krypto-Hardware-Wallets, und XY Finance, ein Cross-Chain DEX- und Bridge-Aggregator, geben eine exklusive Kampagne unter dem folgenden Namen bekannt: „Swap Smarter, Bridge Better!" Diese Aktion gilt der Feier ihrer strategischen Zusammenarbeit.Tauchen Sie ein in ein aufregendes KampagnenerlebnisVom 21. bis zum 27. November 2023 (GMT+8) können Krypto-Enthusiasten ein exklusives Angebot in der CoolWallet-App nutzen. Die Benutzer kommen in den Genuss einer kompletten Befreiung von den Servicegebühren für alle Bridge/Swap-Transaktionen, die über die neue XY Finance-Integration ausgeführt werden. Mit dieser Integration können CoolWallet-Benutzer jetzt auf noch vielfältigere Routen zugreifen und sich die besten Kurse bei Swap- oder Bridge-Vorgängen von Vermögenswerten innerhalb von CoolWallet sichern!CoolWallet möchte seiner Community mit der Kampagne etwas ganz Besonderes bieten. Diese Kampagne ist mit ihren verlockenden Belohnungen und entfallenden Gebühren ein Geschenk an die treuen Nutzer.Zusätzlich zum Gebührenverzicht veranstalten CoolWallet und XY Finance vom 21. November bis zum 4. Dezember 2023 (GMT+8) ein spannendes Event auf TaskOn: Erfüllen Sie die Aufgaben und gewinnen Sie XY-Dollar im Wert von bis zu 500 US-Dollar. Einzelheiten finden Sie auf dem offiziellen Twitter-Account von CoolWallet (https://twitter.com/coolwallet).Nahtloses Swapping und Bridging mit CoolWallet und XY FinanceMit der CoolWallet-App können Nutzer mühelos Swaps und Bridges von Tokens zwischen Netzwerken wie ETH, Linea, Base, Arbitrum, zkSync Era, BSC, Polygon, Avalanche, Optimism und Cronos vornehmen.Diese neue Funktion wird sowohl von den CoolWallet-Modulen COLD (CoolWallet Pro/S) als auch HOT unterstützt und zielt darauf ab, unübertroffene Flexibilität und Sicherheit in der dezentralen Finanzlandschaft zu bieten. CoolWallet führt nicht nur eine Funktion ein, sondern setzt einen neuen Standard in der DeFi-Zusammenarbeit und Benutzererfahrung.Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf der Kampagnen-Website von CoolWallet (https://www.coolwallet.io/xy-finance-campaign2023/?utm_source=Cision&utm_medium=PR&utm_campaign=xyfinanceCampaign) und auf dem offiziellen Twitter-Account von CoolWallet (https://twitter.com/coolwallet), wo Sie in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten werden.Informationen zu CoolWallet:CoolWallet ist eine selbstverwaltete Wallet mit Hardware- und Software-Wallet-Diensten, die von CoolBitX eingerichtet wurde. Unser Ziel ist es, die Verwaltung von web3 zu revolutionieren, indem wir die sicherste und nahtloseste dezentrale Plattform für die breite Masse bereitstellen, um den Zugriff mühelos, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu gewährleisten.Twitter (https://twitter.com/coolwallet) | Website (https://www.coolwallet.io/?utm_source=Cision&utm_medium=PR&utm_campaign=xyfinanceCampaign) | Facebook (https://www.facebook.com/coolwallet/) | Instagram (https://www.instagram.com/coolwallet_global/) | Discord (https://discord.gg/TJGAEMdH)Informationen zu XY Finance:XY Finance ist ein Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll, das DEXs und Bridges zusammenfasst. Mit dem ultimativen Routing über mehrere Chains hinweg ist das grenzenlose und nahtlose Swapping nur einen Klick entfernt! Mit XY Finance können Benutzer den Swap von einem beliebigen Token in jeden anderen Token mit den optimalsten Routen vornehmen. Diese Routen decken eine Vielzahl von Tokens ab und ermöglichen ultraschnelle Transfers. Für Entwickler bietet XY Finance eine hochmoderne Cross-Chain-API und ein Widget, um Projekte mit allen der über 20 unterstützten Chains zu verbinden!Twitter (https://twitter.com/xyfinance) | Website (https://xy.finance/) | Telegram (https://t.me/xyfinance) | Discord (https://discord.com/invite/zHKxJYZ52P)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2277309/image__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coolwallet-prasentiert-entfall-der-bridgeswap-servicegebuhr-und-die-moglichkeit-xy-dollar-im-gesamtwert-von-bis-zu-500-us-dollar-zu-gewinnen-301989700.htmlPressekontakt:Domo Zhuang,marketing@coolbitx.comOriginal-Content von: CoolBitX, übermittelt durch news aktuell